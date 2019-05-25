سيلفستر ستالون: لم أتوقع نجاحي في السينما

فاجأ الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون جمهورا كبيرا من عشاق السينما في مدينة كان الفرنسية بأنَّه لم يتوقع نجاحه في السينما؛ بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن.

وقال نجم أفلام الحركة (72 عاماً) إنَّ إعاقته الكلاميّة في بداياته المهنيّة كانت تربك المخرجين وزملاءه من الممثلين مثل بطل فيلم "ترميناتور" أرنولد شوارزنيجر.

وأضاف ستالون، الجمعة، أثناء حضور مهرجان كان حيث وجِّهت له دعوة للحديث عن مشواره الفني: "لم أعتقد أبداً أنني سأمتهن التمثيل".

وتابع: "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي (ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟)".

وزاد الممثل الأمريكي الذي قوبل بحفاوة شديدة عند وصوله إلى كان: "علمت مدى سوء الوضع عندما قال لي أرنولد شوارزنيجر أنت تتحدث بلكنة، عندها قلت له عذراً، أنا أتحدث بلكنة؟ هذا صحيح يا أرنولد وربما ينبغي أن أفتح مدرسة لدروس الحديث وسيكون الأمر ممتازاً".

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وأصبحت إعاقة ستالون الكلاميّة الآن أحد أهم سماته المميزة إلى جانب بنيته الجسديّة القويّة.

وذاع صيت ستالون في عام 1976 بعدما حصل فيلمه الشهير "روكي" الذي يدور في أجواء حلبة الملاكمة على جائزة "أوسكار" ليصبح بعدها أحد أهم نجوم أفلام الحركة في هوليوود عبر سلسلة أفلام "روكي" و"رامبو".

وتحدَّث ستالون عن أشهر أدواره في السينما، فقال: "يتناول فيلم رامبو الجانب المظلم بشدة من الطبيعة التي يحيا بها الكثير من الناس للأسف لأنهم يشعرون بالعزلة".

ويجسد ستالون في هذا الفيلم شخصية محارب شارك في حرب فيتنام ويكافح للتكيف مجدداً مع الحياة المدنيّة.

وعن سلسلة أفلام "روكي"، قال ستالون: "روكي مختلف، إنَّه أكثر تفاؤلاً ويدرك أنَّه ليس شخصاً مميزاً لكنه يحاول أن يكون كذلك".

وتقدِّم السلسلة شخصية "روكي بالبوا" الملاكم الأمريكي من أصل إيطالي الذي ينتمي لطبقة عاملة ويشق طريقه نحو الشهرة.