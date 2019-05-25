بعد غياب طويل.. حفلات "سبايس جيرلز" تنطلق من دبلن

حصل محبو فرقة "سبايس جيرلز" الشهيرة على مرادهم، الجمعة، عندما عادت فتيات التسعينيات وافتتحن أول جولة موسيقية لفرقتهن بعد لم الشمل في العاصمة الأيرلندية دبلن بعد طول انتظار.





وقالت إريكا روزاريو (32 عاماً) من مدينة تورونتو الكندية، وهي ترتدي ملابس تحاكي شخصيات من الفرقة: "نحن من المعجبين بالفرقة منذ 20 عاماً على الأقل، لكننا لم نر إلا مقلدات لهن، تلك أول مرة لنا نرى سبايس جيرلز بشخصهن في حفل، هل نحن متحمسون؟ بالطبع، بما يفوق الخيال".

فرقة موسيقى البوب البريطانية كانت أعلنت لم الشمل وإطلاق جولة موسيقية العام الماضي، وحظيت الفرقة بشهرة عالمية مع أغنية "وانابي" عام 1996.

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وتشمل الجولة الموسيقية للفرقة التي تضم ميلاني براون "سكيري سبايس"، وجيري هورنر "جنجر سبايس"، وميلاني شيزولم "سبورتي سبايس" وإيما بانتون "بيبي سبايس" 13 حفلاً على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، بدءاً من دبلن، الجمعة، قبل إحياء حفلات في مدن بأنحاء بريطانيا.





أما خامستهن فكانت فيكتوريا بيكام التي كانت تعرف باسم "بوش سبايس" وهي حالياً مصممة أزياء ناجحة وجزء من علامة تجارية عالمية مع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكام لكنها لم تنضم لهن، وتمنت حظاً طيباً للفتيات على أنستقرام.



