فيلم برازيلي يحصد كبرى جوائز "نظرة ما" في مهرجان كان

فاز فيلم "الحياة الخفية لأوريديش جوسماو" للبرازيلي كريم أينوز، بالجائزة الكبرى في فئة "نظرة ما" على هامش دورة عام 2019 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وقال أينوز لدى تسلمه الجائزة: "أهدي هذا الفيلم لكل النساء في العالم وللممثلات اللاتي تعاونت معهن".

ويروي الفيلم قصة شقيقتين تعجزان عن تحقيق أحلامهما بسبب ضغوطات المجتمع البرازيلي في الخمسينيات، القائم على مفاهيم ذكورية.

وتمنح جوائز هذه الفئة التي تقام على هامش فعاليات مهرجان كان قبل 24 ساعة من الكشف عن نتائج المسابقة الرسمية.

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وشارك في "نظرة ما" هذا العام 18 فيلماً، من بينها 9 هي الأولى لمخرجيها، وترأست لجنة التحكيم المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، التي نالت في عام 2018 جائزة لجنة التحكيم في كان عن فيلمها "كفرناحوم".

وحصدت الممثلة الفرنسية كيارا ماستروياني جائزة أفضل أداء عن دورها في "شامبر 212" (الغرفة 212) للفرنسي كريستوف أونوريه.

وتؤدي كيارا في الفيلم دور امرأة تخون زوجها تغادر المنزل وتمضي ليلة في فندق تستعرض فيها مجريات حياتها.

وكُرّم فيلمان إسبانيان هما "ستأتي النيران" لأوليفييه لاشيه (جائزة لجنة التحكيم) و"حرية" لألبرت سيرا (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

وحصل الروسي كانتيمير بالاجوف "27 عاماً" على جائزة أفضل إخراج عن فيلمه الثاني "بيانبول" (فتاة كبيرة).

وحظي فيلم "زوجة أخي" للمخرجة والممثلة الكندية من أصل تونسي منية شكري بتنويه خاص من لجنة التحكيم.