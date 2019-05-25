ليلى غفران: تطلقت 5 مرات.. ومحمد رمضان بنى نجوميته على حساب موت ابنتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المغربية ليلى غفران، إن زميلتها المصرية فيفي عبده، كانت أول من وقف بجانبها في محنة وفاة ابنتها "هبة"، مشيرة إلى أن تلك الفترة كانت الأصعب في حياتها، حيث لم تكن تستطيع النوم، وتعاني من الأرق طوال الوقت.

وأضافت غفران، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن "فيفي" ظلّت تعطيها المهدئات الصينية في عزاء ابنتها، حتى فقدت الوعي، مؤكدة أنها تقدرها كثيرًا، وأن سبب تناولها المهدئات هو أنها لا تستطيع النوم.

وبيّنت أن قاتل ابنتها هو المتهم محمود العيساوي، الذي حكم عليه القضاء ثلاث مرات بالإعدام، مؤكدة أنها لم تأخذ شركة إنتاج فني مقابل السكوت على قاتل ابنتها، قائلة: "هي قضية رأي عام، والفترة اللي توفت فيها هبة كانت الثورة قربت، وكان فيه ناس يهمها إنها تشوه صورة أشخاص معينة".

وشنّت "غفران"، هجومًا على الممثل المصري، محمد رمضان، مؤكدة أنها ترفض أي عروض للتمثيل معه، وأنه بنى نجوميته على حساب ابنتها الراحلة، بعد تجسيده شخصية "حبيشة" في مسلسل "ابن حلال"، والذي ظهر فيه بأنه المتهم البرئ من قتل ابنتها.

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ولفتت إلى أنها طُلقت 5 مرات، وهو أيضًا عدد زيجاتها، مشيرة إلى أن أسباب الانفصال كانت إما اختيارات خاطئة، وبعضها الظروف حالت دون استمرارها.

ونوّهت الفنانة المغربية، إلى أنها أدّت أغنية "الجرح من نصيبي"، حزنًا على فراق ابنتها، وليس عودة للأضواء والشهرة كما أشيع عنها، قائلة: "عملتها وأنا موجوعة.. كنت بطلع وجعي في الأغنية".

وتطرقت إلى خلافها مع إحدى صديقاتها من الفنانات، قائلة: "هي وحشاني أوي، بس في ناس دخلت في النص، ونفسي نتكلم والست دي أنا بحبها وبحترمها جدًا.. وهي عشرة عمري وكانت الصديقة الوحيدة اللي في حياتي"، دون أن تذكر اسمها.

وتابعت المطربة المغربية: "إن شاء الله العلاقة مش هتنتهي.. ناس وقوعوا بينا"، مضيفة: "وحشتيني أوي، هحاول أكلمك بعد البرنامج، ولو رديتي عليا رديتي ولو مردتيش عليا هكلمك تاني".