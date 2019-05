كايلي جينر تكسر صمتها وتتحدث عن خيانة جوردان وودز بطريقة صادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما انكشف أمر جوردان وودز صديقة كايلي جينر المقربة، وخيانة وودز للأخيرة بإقامة علاقة مع تريستان تومسون صديق شقيقتها السابق، آثرت كايلي الصمت، لكنها قررت أن تتحدث عن هذه المسألة مؤخرًا، بطريقة لم تخطر على البال.

في معالجة درامية لما حدث من خيانة وودز لصديقتها كايلي، يبدو أن الأخيرة قررت نشر الفضيحة على الملأ، وكسب مشاعر المشاهدين والمتابعين في كل مكان لصالحها، ببث تفاصيل هذه الواقعة المشينة كردة فعل على ما حدث من صديقتها على الهواء مباشرة.

وفقًا لما ورد في مجلة كوزمبليتان النسائية، ستُبث حلقة جديدة من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With the Kardashians، تظهر فيها كلوي عند معرفتها بالخبر المفجع، وهو أن صديقها تومسون يخونها مع أقرب الصديقات لشقيقتها كايلي وهي جوردان وودز.

ثم تظهر كلوي في البرومو، وهي تصرخ باكية وتعلن عن نهاية علاقتها بتومسون بالرغم من أنها تحبه، فيما نسمع كايلي وهي تتحدث بحزن عن خيانة أقرب صديقاتها، وأنها ستقطع علاقتها بها للأبد.

كما نسمع مكالمة تلفونية تعرّف كلوي من خلالها بالخبر، وتأتي مكالمة أخرى تصف خيانة تومسون وصفًا دقيقًا مع مشاهد الخيانة بالتفصيل.

يذكر أن وودز لم تعلق على الأحداث، ويقال إنها تعيش أفضل أيامها على "إنستغرام"، ومشغولة حاليًا بالترويج لخط الملابس الرياضي، الذي تعتزم إطلاقه خلال الأيام المقبلة.