الطفل الملكي أرتشي أصبح لديه ما يحمل اسمه.. ما هو؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الطفل الملكي الصغير، آرتشي، ورغم أيامه القليلة في هذا العالم، أصبح لديه ما يحمل اسمه، تكريمًا له.
وكشفت الجمعية الملكية البستانية عن قيامها بتسمية زهرة اقحوان صفراء اللون، باسم "أرتشي هاريسون"، على شرف ولادته، وتكريمًا للطفل الملكي الصغير، وقامت بعرضها في مهرجان الربيع ببلدة مالفيرن وفي معرض تشيلسي للزهور.
وعن سبب اختيار اللون الأصفر، قالت الجمعية إنه تم زراعة الزهرة قبل وصول الطفل، ولذلك اختارت اللون الأصفر لإبقائه محايدًا بين الجنسين، حيثُ لم يكن جنس المولود معروفًا حينها.
ووفقاً لمدير الشركة مارتين فلينت، فإن الجمعية عملت على الأمر سرًا منذ أعلنت الدوقة ميغان ماركل عن حملها العام الماضي، وقال في حديثٍ له: "يسعدنا أن نحتفل بهذه المناسبة الهامة، ونشارك تهانينا مع والدي أرتشي، أصحاب السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس بزهرة الأقحوان الجديدة، آرتشي هاريسون"، وأضاف: "نحن نتطلع إلى رؤية أقحوان أرتشي تنمو وتزدهر جنبا إلى جنب مع من يحمل اسمها".
ولم يكن أرتشي أول أفراد المالكة الذين تُسمى زهرةُ على اسمه، فقد سبقه في ذلك ابن عمه، الأمير لوي، الذي سُميّت زهرة ياسمين بنفسجية على اسمه، مثل جدته الراحلة، الأميرة ديانا، التي حملت زهرة ياسمين وردية اسمها.
كذلك الملكة إليزابيث التي سُميّت وردةٌ وردية جميلة باسمها تيمنًا بها، فيما قامت الجمعية الملكية البستانية أيضاً بتسمية زهرة ياسمين برية أرجوانية على اسم دوقة ساسكس، تُعرَف باسم كليماتيس (ياسمين) ميغان، في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.
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