شكرا لقرائتكم حسن الرداد: انفصلت فنيا عن زوجتي حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كواليس وأمور خاصة كشف عنها الفنان المصري حسن الرداد، في مقابلة أجراها مع برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض عبر شاشة "العربية" في شهر رمضان الجاري.

وتطرق الرداد إلى العديد من الأمور التي تخص حياته الشخصية وكذلك حياته الفنية، مشيرا إلى كونه يحافظ على تدريبات اللياقة البدنية لخمسة أيام في الأسبوع.

كما أوضح أنه يرى أن نجاحه في الأعمال الكوميدية يوازي نجاحه في الأدوار العادية، كما تطرق إلى عمله مع زوجته إيمي سمير غانم، معتبرا أن العمل مع الزوجة سهل لأن هناك كيمياء متبادلة.

إلا أنه كشف عن وجود انفصال فني بينه وبين إيمي سمير غانم في الوقت الحالي، حيث يقدم مسلسله الجديد "الزوجة الـ 18" بدونها كما أنه سيقدم فيلما بدونها، وكذلك تلعب هي بطولة مسلسل بدونه.

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واعتبر الرداد أن مسلسل "الدالي" الذي قدمه بصحبة الفنان الراحل نور الشريف كان سببا في شهرته ومعرفة الجمهور به، أما ما يتعلق بتشبيهه برشدي أباظة، فقد أكد أن أخت رشدي أباظة هي من اختارته للحصول على الجائزة التي تحمل اسم أخيها باعتباره امتدادا فنيا له.

الرداد يرى أن الاهتمام الزائد بأخبار حياته الخاصة هو وزوجته يزعجه، لأن الأمور حينما تزيد عن حدها تعتبر سلبية، كما أكد أن والدته طلبت منه إنجاب 6 أبناء لكنه يرفض ذلك.

وأكد الرداد أن وفاة شقيقه وكذلك والده هو الأمر الأقسى الذي مر به، خاصة أن عائلته تشهد حالات وفاة في سن مبكرة، فيما تحدث عن حصوله على تعويض يقدر بـ 5 ملايين جنيه، بسبب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص، وعلى إثره تقدم بدعوى حكم لصالحه فيها إلا أنه لم يتسلم المال بعد.

أما الأعمال التي يرى أنها ظلمت ولم تحصل على حقها الجماهيري، خص الرداد فيلم "كف القمر" و مسلسل "كيكا ع العالي" حيث لم يحصلا على حقهما لدى الجمهور.

واعتبر الرداد أن الفن مهنة تحمل الكثير من المجازفة والصعوبة، كما أشار إلى كونه يرغب في العمل مع يسرا وخالد الصاوي.