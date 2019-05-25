صور| كيم كارداشيان تحتفل بعيد زواجها من كاني ويست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد زواجها الخامس من مغنى الراب كاني ويست.

ونشرت كيم صورا من حفل زفافها، واكتفت بكتابة أول 3 حروف من اسمها وآخر حرفين من اسمه الأول: "KIMYE 4 EVA".

وأعلنت كيم في أكثر من مناسبة أن زوجها يريد إنجاب 7 أطفال. يذكر أن زواجهما نتج عنه 4 أطفال هم نورث البالغ من العمر 6 أعوام، وسانت البالغ من العمر 3 سنوات، وشيكاغو سنة ونصف، من أم بديلة كذلك "سالم ويست" الذي أعلنت عن مجيئه منذ أيام.