صور| كيم كارداشيان تحتفل بعيد زواجها من كاني ويست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد زواجها الخامس من مغنى الراب كاني ويست.
ونشرت كيم صورا من حفل زفافها، واكتفت بكتابة أول 3 حروف من اسمها وآخر حرفين من اسمه الأول: "KIMYE 4 EVA".
وأعلنت كيم في أكثر من مناسبة أن زوجها يريد إنجاب 7 أطفال. يذكر أن زواجهما نتج عنه 4 أطفال هم نورث البالغ من العمر 6 أعوام، وسانت البالغ من العمر 3 سنوات، وشيكاغو سنة ونصف، من أم بديلة كذلك "سالم ويست" الذي أعلنت عن مجيئه منذ أيام.
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