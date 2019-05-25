صور..بريانكا شوبرا تزور إثيوبيا كسفيرة للنوايا الحسنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 10:41 صباحاً - مهمة جديدة قامت بها نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra سفيرة النوايا الحسنة، وهذه المرة الى إثيوبيا، حيث زارت إحدى المدارس الابتدائية، وقضت أوقاتا مميزة مع أطفال مديبة أديس أبابا.



وفي التفاصيل، نشرت بريانكا صوراً على حسابها الخاص عبر انستقرام تظهرها ومجموعة من الأطفال معلقةً عليها بالقول: " زيارتي الأولى كانت إلى مدرسة سيبيست نيجاسي الابتدائية في أديس أبابا."



وأضافت بريانكا: "في إثيوبيا، التحاق الطلاب بالمدارس الابتدائية بين عامي 2000 و 2017، بسبب استثمار الحكومة الإثيوبية في التعليم وتفانيها من أجل مستقبل البلد.ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به."

بريانكا برفقة الأطفال في احدى مدارس أثيوبيا



وتابعت: "2.6 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي والثانوي خارج المدرسة، و50٪ من الأطفال الملتحقين بالمدرسة يتسربون بحلول الصف الثامن، وبسبب الفقر، فإن الأطفال مسؤولون عن أكثر من مجرد التعلم، مثل رعاية الأشقاء، والمشي لمسافة أميال لجمع المياه. وغيرها من الأعمال المنزلية."



والتقت بريانكا شوبرا جوناس أيضًا الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي خلال رحلتها، وشاركت صورة معها، حيث كتبت: "تشرفت بعد ظهر هذا اليوم بمقابلة الخليج 365 الرئيسة Sahle-Work Zewde، أول رئيسة لإثيوبيا. والتزامها الشديد بتمكين المرأة والنهوض بها لم يسبق له مثيل. لديها أيضًا منظور عالمي لتنمية بلدها إثيوبيا، وهي ثاني أكبر بلد مضيف للاجئين في إفريقيا."

بريانكا تلهو مع سكان أديس أبابا

ونشرت بريانكا فيديو يظهرها برفقة أطفال أثيوبيا وهي في حديث معهم، حيث قضت معهم أوقاتا من اللهو والمرح، كما التقت فريق عمل اليونيسيف في إثيوبيا، وتحدثت معهم في آخر الأعمال الخاصة بعملها كسفيرة للنوايا الحسنة.



يذكر أن بريانكا ظهرت مؤخراً على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي الدولي بدورته الـ72 وبعدها غادرت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار عملها كسفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة.