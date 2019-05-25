رانفير سينغ يحوّل ديبيكا لطفلة في مهرجان "كان" 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 مايو 2019 10:41 صباحاً - نشر نجم بوليوود رانفير سينغ Ranveer Singh زوج النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone صورة لها عبر انستقرام، بدت فيها طفلة في غاية الجمال مستخدماً تطبيق السناب شات، وذلك خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي2019 بدورته الـ72.



رانفير استخدم ما يسمى "Baby Filter" في تطبيق السناب شات ليحوّل صورة ديبيكا في إطلالتها الأخيرة على السجادة الحمراء في مهرجان "كان"، وذلك على شكل طفلة بالتربان الزهري.

الصورة التي نشرها رانفير لديبيكا في الطفولة



وقد نالت الصورة إعجاب الملايين وآلاف التعليقات المعبّرة عن حبهم لنجمهتم المفضلة، حيث بدت ديبيكا في غاية اللطافة والجمال.



ومن المعروف أن تطبيق سناب شات يستحوذ على الكثير من الفلاتر في برنامجه، ومن ضمنه الطفولة، حيث يحوّل صور المستخدم الى أيام الطفولة.



وكانت ديبيكا محور الحديث والأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" 2019 وذلك بسبب إطلالتها الغريبة التي لم تكن مألوفة لدى البعض.

اطلالة ديبيكا المميزة في مهرجان كان 2019





كما أنها ظهرت بأربع إطلالات في اليوم الرابع من المهرجان متألقة بأجمل ما لديها من أهم دور الأزياء العالمية، ولافتة الأنظار اليها لتكون حديث الإعلام بخاصة في فستانها الأخير المصمم من Giambattista Valli والذي لم يكن مألوفاً لدى البعض بسبب قماشه الكشكش وحجمه الكبير.



مهنياً، يستعد الثنائي ديبيكا ورانفير لفيلمهما المقبل بعنوان "83" الذي يتناول فوز الهند بالمركز الأول في كأس العالم للكريكيت.



وقالت مصادر صحفية إنه تم اختيار ديبيكا بشكل نهائي لتكون بطلة فيلم "83" للمخرج كبير خان Kabir Khan.

ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ

ويدور الفيلم حول انتصار الهند في كأس العالم عام 1983 ، بشكل أساسي، حيث تتناول قصته سيرة حياة كابيل ديف، كونها رائدة من قبل رانفير .



ومن المتوقع ان يعرض الفيلم في أبريل من العام المقبل على شاشات السينما الهندية.