بالفيديو: الفنانة “شمس” الكويتية تشتغل طقاقة في رمضان براتب مغري

عرض البرنامج الكوميدي الساخر “هايبرلوب” في حلقة اليوم عن عرض الزوجة لزوجها العمل كـ”طقاقة” في الحفلات والأفراح براتب يومي مغري، والتي قامت ببطولتها الفنانة “شمس” الكويتية، والزوج والذي لعب الدور فيه الفنان السعودي حبيب الحبيب.

عرض مغري

وكشفت لقطات الحلقة الزوج وهو يقوم بتقسيم المسؤوليات المالية الذي يلتزم بها شهرياً، بينما دخلت عليه زوجته وهي تُغني، فعندما سألها الزوج قالت له أنها مبسوطة بسبب تقديم عرض مغري لهم من إحدى زميلاتها وهو العمل كطقاقة بمقابل 30 ألف ريال يومياً.

30 ألف ريال يومياً

واستعجب الزوج على ارتفاع الراتب مقابل العمل في الليلة الواحدة متوقعاً أن يكون العمل مافيا، أو العمل في البورصة، أو غسيل الأموال، ووصولاً بالتجارة في المخدرات، وعندما قالت له لا ، سألها عن هوية العمل فقالت له “طقاقة”.

الزوج يثير على زوجته

وفي البداية ثار الزوج على زوجته بعد كشفها عن هوية العرض، وقالت الزوجة أن صديقتها أتو بالعرض لها من فرقة تحتاج لطقاقة مقابل 30 ألف ريال في الليلة الواحدة، لكنها أكدت أنها جاءت لتستشيره فقط ولم تبدي أي موافقة على العرض. وأبلغ الزوج زجته بالرفض القاطع على العرض مؤكداً لها ان أقاربهم سيذبحونه قبل أن يذبحونها بجانب نظرة المجتمع بشكل عام لهم عند علمهم بعمل الطقاقة.

“طيب أبيك وراك”

ونجحت الزوج في إقناع زوجها بعد تقسيم الالتزامات المادية الأسرية من قسط السيارة وراتب الخادمة وايجار المنزل بأن العمل كطقاقة سينهي الجدل وسيريح البال بعد زيادة الحالة المادية في المنزل. وسمع الزوج العرض الذي قُدم للزوجة من إحدى صديقاتها قائلة لها: أنها تذكرها بالعرض للعمل كطقاقة مع الفرقة بمقايل 30 ألف ريال يومياً وبمقايل 900 ألف ريال شهرياً، وهذا العمل سينقلها بعالم البذخ، فوافق الزوج بعد ظهور علامات الصدمة على وجهه وقال لها “طيب أبيك وراك”.