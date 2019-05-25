شاهد.. ياسمين عبدالعزيز تكشف موعد ومكان عملية إرهابية جديدة في "لآخر نفس"

تدور أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حول وصول "سلمى" لحل اللغز بعد مقابلة الصحفي "ابن الوليد" وحصولها على هارد الكمبيوتر

الثاني، ومعرفة أن الجماعة الإرهابية تقوم بتحضير عملية كبيرة في إحدى المدارس في القاهرة الجديدة بحضور السفير وأطفال المدرسةفتتجه "سلمى" ومعها "أدهم" إلى المكان لكي تحاول منع إتمام هذه العملية الإرهابية الغادرة.

ومن ناحية أخرى يحاول "سليم" التشكيك في وفاء "أدهم" لكي يبعدها عن بعد أن اكتشف بأن يكن لها بعض من المشاعر.