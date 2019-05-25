فيديو.. خطوبة مي عز الدين وأمير المصري في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين، حول صدمة "مرعي" بعد علمه بأن "كاظم" من يريد

الزواج من "بيسة"، وفي الوقت نفسه قد أعطى "مرعي" كلمة لـ "مأمون" بعد أن طلبيد "بيسة" منه.

وبعد اتفاق "كاظم" مع "مرعي" على زواجه من شريكتهم في المدرسة "بيسة"، تقام "حفلة" كبيرة ويقومون بعزومة أهل حارتهم جميعا وصدمة "شويكار" بعد رؤيتها لجميع هؤلاء الناس.