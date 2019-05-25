كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة التاسعة عشر مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل ولد الغلابة قتل عيسى أحمد السقا لـ عبد القادر أحمد فهيم وشقيقه عيد، حيث إنه وضع للأول السم في الطعام، أما شقيقه فقام بخنقه.

وإختتمت أحداث الحلقة بتحقيق ضابط الشرطة مع عيسى، إذ إن عيسى وقع بالكلام أثناء التحقيق معه في قضية موت عبد القادر، قائلًا له "أكيد عائلة ضاحى هما اللى سموه" ليرد ضابط الشرطة عليه "بس أنا ماقولتلكش أنه مات مسموما".

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، هادي الجيار، سلوى عثمان، إدوارد، هبة مجدي، ريم سامي وإخراج محمد سامي.