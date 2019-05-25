شاهدوا.. رانيا يوسف تجتمع بصديقاتها بعد 25 سنة

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو لها برفقة زميلات الدراسة بعد 25 سنة من انقطاع اخبارهنّ عن بعضهنّ، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووضعت رانيا أغنية “أجدع صحاب” في خلفية الفيديو، وعلّقت عليه قائلة: “بعد 25 سنة اتجمعنا تاني، أنا وصديقات مدرستي Saint Clare’s College ، سعيدة بلمتنا على الفطار النهارده وافتكرنا ذكرياتنا الجميلة.. يا رب دايما متجمعين”.
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