شاهدوا كيف ردت ليلى غفران على اتهامها بالتستر على قاتل ابنتها الحقيقي!

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 09:56 صباحاً - تحدثت الفنانة ​ليلى غفران​ عن موضوع مقتل ابنتها هبة العقاد، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة” من تقديم الاعلامية بسمة وهبة.



وردّت ليلى على اتهامات والدة محمود العسيوي الذي تم إعدامه بتهمة قتل ابنتها، نافية بدورها ما وجّهته لها وهو بأنها تعرف ببراءة ابنها وتخفي هوية القاتل الحقيقي بسبب خوفها وحصولها في المقابل على شركة انتاج سينمائي.

وقالت غفران: “القضاء المصري محترم جدا، وتم الحكم بالإعدام على محمود العيسوي مرتين وتم تنفيذه في المرة الثالثة، ولا يوجد لدي أدني شك في انه الجاني”.