شاهدوا ممثل مصري شهير يرتدي الحجاب خمنوا من هو!.. ومحمد هنيدي يسخر منه

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 09:56 صباحاً - كعادته وبطريقته الكوميدية، سخر الممثل المصري ​محمد هنيدي​ من زميله الممثل المصري ​أحمد فهمي​ الذي ظهر مرتدياً الحجاب كإحدى الشخصيات التي يقدمها ضمن أحداث مسلسله الرمضاني الحالي “الواد سيد الشحات”.

ونشر هنيدي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفهمي وعلّق عليها بالقول:”مبروووك يا فهمي … احلى كتير في الحجاب .. المهم يكون عن اقتناع”.

وبدوره قام فهمي بالردّ على هنيدي بنشره صورة للأخير من إحدى أعماله والتي ظهر فيها وهو يضع أيضاً غطاءً على رأسه في إحدى المشاهد التي يظهر فيها برفقة الممثل المصري الراحل علاء ولي الدين، وعلّق بالقول:”انا لما اتحجبت قررت التزم .. مش مبين نص شعري”.

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