كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 09:56 صباحاً - عبّرت الفنانة سما المصري عن شعورها بالحر الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واصفة اياه بنار الدنيا، ومتسائلة عما ستفعله ايضا في نار الآخرة اي يوم الحساب.
ونشرت سما صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها قائلة: “عندي احساس أنه من شده الحر السما هتسقط عصافير مشويه…اه والله…ايه دا؟؟ اومال هنعمل ايه في نار الاخره لما دي نار الدنيا؟ دا احنا عندنا ذنوب تدخلنا النار بمجموع كليات الطب”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كثرة ذنوبها.. سما المصري خائفة من نار الآخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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