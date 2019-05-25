جديد روان عليان وشركة لايف ستايلز ستوديوز على نار حامية

بعد إن تمّ مؤخراً الاتفاق ما بين الكاتب والملحن محمد رفاعي وشركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز على تسجيل النجمة روان عليان أغنية باللهجة المصريّة بعنوان “أنا عندي حبيب” من كلمات والحان الرفاعي، إنتهى الأخير من وضع اللمسات النهائيّة على الأغنية.

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وتتحضر “”عليان” لوضع صوتها على الأغنية خلال الأيام المقبلة ثم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

من المتوقع ان يصبح العمل جاهزاً للطرح قريباً عبر الإذاعات والفضائيّات العربيّة وايضاً عبر المنصات الموسيقيّة كافة.

نذكر أن روان عليان تألقت في برنامج آراب أيدول بصوتها المرهف وأداءها المميز وتنتمي الى عائلة إعلاميّة.