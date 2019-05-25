May 25, 2019
بعد إن تمّ مؤخراً الاتفاق ما بين الكاتب والملحن محمد رفاعي وشركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز على تسجيل النجمة روان عليان أغنية باللهجة المصريّة بعنوان “أنا عندي حبيب” من كلمات والحان الرفاعي، إنتهى الأخير من وضع اللمسات النهائيّة على الأغنية.
وتتحضر “”عليان” لوضع صوتها على الأغنية خلال الأيام المقبلة ثم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
من المتوقع ان يصبح العمل جاهزاً للطرح قريباً عبر الإذاعات والفضائيّات العربيّة وايضاً عبر المنصات الموسيقيّة كافة.
نذكر أن روان عليان تألقت في برنامج آراب أيدول بصوتها المرهف وأداءها المميز وتنتمي الى عائلة إعلاميّة.
كانت هذه تفاصيل خبر جديد روان عليان وشركة لايف ستايلز ستوديوز على نار حامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.