متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الملكة رانيا العبدالله على مشاركة متابعيها عبر صفحتها على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثّق لحظات الإفطار في رمضان مع الملك عبدالله الثاني، وأبنائها الأمراء، في أجواء عائلية مميزة، اليوم الجمعة.
وظهر في الفيديو الأميرتان سلمى وإيمان، وولي العهد الأمير الحسين، وكذلك الأمير هاشم.
وتوزّعت المهام بين العائلة الملكية في تحضير السفرة، حيث ظهرت الملكة رانيا وهي تقوم بترتيب السفرة ووضع الطعام، فيما يُحضّر الأمير الحسين، كاسات الماء، بينما يُقدّم الملك عبدالله الثاني التمور للأمراء.
وتنوّعت سفرة الإفطار الملكية بين ورق العنب، والمقلوبة، والسلطات، وهي من الأكلات الدارجة على سفرة الأردنيين في شهر رمضان المبارك.
كما لم تخلُ السفرة أيضًا من الحلويات المتنوّعة، أبرزها القطايف، الذي يُزيّن أيضًا الموائد الرمضانية في الأردن.
وعلّقت الملكة رانيا على الفيديو "أحلى لمّة في رمضان".
يُشار إلى أن الملكة رانيا تحرص على المشاركة في مختلف المناسبات الرمضانية، وتوثيقها عبر منصّاتها على مواقع التوصل الاجتماعي، كان آخرها مأدبة إفطار لعدد من سيدات مدينة عجلون الناشطات في مجالات العمل الاجتماعي والتربوي والتطوعي والثقافي.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا بلحظات عفوية في إفطار رمضاني مع الملك عبدالله وأبنائهما.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.