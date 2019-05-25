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شكرا لقرائتكم خبر عن السورية مايا يوسف تشدو بموسيقاها فى الجزائر بالمهرجان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد عازفة القانون السورية مايا يوسف لشد الرحال إلى الجزائر للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ 20 من المهرجان الثقافى الأوروبى، عبر حفل موسيقى كبير يحتضنه مسرح رياض الفتح، وذلك فى تمام العاشرة والنصف مساء الاثنين المقبل.
ويعد "ملكة القانون السورية" هو الوصف الذى استحقته مايا يوسف، إذ تعد من أوائل العازفات العرب لهذه الآلة العريقة، وغرقت فى شغفها منذ سن التاسعة، حتى غاصت فى بحر دراستها الجامعية مع تحضيرها رسالة الدكتوراه عن "كيفية علاج اللاجئين السوريين بالموسيقى"، من جامعة لندن، وتمكنت من الاستحواذ على جائزة الموهبة الاستثنائية ضمن احتفالية "BBC proms"، أكبر منصات الموسيقى الكلاسيكية فى العالم، وأطلقت مؤخرًا ألبومها الموسيقى الأول "أحلام سورية".
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