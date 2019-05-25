وسيم يوسف يعتذر ويغادر السعودية بشكل طارىء!

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 07:58 صباحاً - اعتذر الداعية الإماراتي وسيم يوسف وبشكل مفاجىء عن المشاركة في حلقة، امس الجمعة، من برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ السعودية.

وكان من المقرر أن يحل إمام مسجد الشيخ زايد الكبير على برنامج ”الليوان“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، لكن تطورات مفاجئة حدثت قبل ساعات من موعد بث الحلقة على الهواء مباشرة، وانتهت بالإعلان عن ضيف جديد غير الداعية وسيم يوسف.

ودوَّن الداعية المثير للجدل ببعض آرائه الدينية، اعتذارًا عبر حسابه على ”تويتر“، قال فيه:‏“لظرفٍ طارئ جدًا، أتوجّه الآن من ‎الرياض إلى ‎أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر، أستودعكم الله“.

ورغم تأكيد وسيم يوسف على اعتذاره عن المشاركة لاسباب طارئة غير ان العديد من الناشطين تداولوا اخبارا عن أن الإعلامي السعودي عبدالله المديفر هو من تراجع عن استضافة باسم يوسف وذلك تحت ضغط عدد كبير من المدونين السعوديين المعترضين على اطلالته.