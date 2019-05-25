نادين نسيب نجيم في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة!

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 07:58 صباحاً - أدخلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بصورة عاجلة الى المستشفى ليلة امس إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. ولا زالت نادين في المستشفى حتى اللحظة تحت مراقبة الأطباء لوضعها الصحي. وقد تضاربت الانباء حول الوضع الصحي لنادين نسيب نجيم فقد تحدثت بعد المصادر عن اصابتها بتسمم فيما قال اخرون ان سبب الوعكة الصحية هو الارهاق نتيجة ساعات التصوير الطويلة.

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