شاهد.. ليلى غفران عن محمد رمضان: “بنى نجوميته على حساب بنتي”

كتب امير فتحي في السبت 25 مايو 2019 07:58 صباحاً - أعربت الفنانة ليلى غفران عن عدم اعجابها بشخصية محمد رمضان واتهمته بأنه بنى شهرته على حساب ابنتها هبة.
وقالت ليلى غفران، في حلقة الامس من برنامج شيخ الحارة مع الاعلامية بسمة وهبة وعلى قناة القاهرة والناس، أن : “محمد رمضان بنى نجوميته من خلال مسلسل (ابن حلال)، على حسابي وحساب ابنتي، ولا أحب شخصيته وإن عُرض عليّ عمل من بطولته سأرفضه”.
وأكدت ليلى غفران أن مسلسل “ابن حلال” الذي عُرض في رمضان 2014 وتناول قصة حياة ابنتها ومقتلها كان به الكثير من الأخطاء، مشيرة إلى أن قصة المسلسل غير حقيقة، منوهة عن أن المسلسل برأ القاتل، لافتة إلى أنها لم يكن لديها مانع لتناول القصة ولكن كما هي.
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