شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبحت إلين دى جينيريس مدمنة بوتوكس؟ اعرف سر الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل المذيعة الشهيرة إلين دي جينيريس تحولت لمدمنة " حقن فيلر " لتبدو أصغر سنا؟ تساؤل أصبح منتشرا بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع " جوسيب كوب " أكد أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات فقط ، و بالتواصل مع اصدقاء إلين ضحكوا فور سماع الشائعة وأكدوا أنها مثيرة للسخرية.
بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن المذيعة الشهيرة البالغة من العمر 61 عام تلجأ لعمل الحقن التجميلي " بوتوكس و فيلر "، وذلك لفكي تبدو أضغر سنا من أجل ارضاء زوجتها بوتريا دي روسي وهي اصغر من الين بـ15 عام.
وقال مصدر للموقع أن إلين كانت منذ سنوات لا تهتم بعمل هذه الاجراءات التجميلية لكنها ظهرت مؤخرا ووجهها منتفخا و يشبه " الشمع " لذا يبدو أن محاولاتها لتبدو أكثر جاذبية قد جاءت بنتائج عكسية " .
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