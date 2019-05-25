شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبحت إلين دى جينيريس مدمنة بوتوكس؟ اعرف سر الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل المذيعة الشهيرة إلين دي جينيريس تحولت لمدمنة " حقن فيلر " لتبدو أصغر سنا؟ تساؤل أصبح منتشرا بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع " جوسيب كوب " أكد أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات فقط ، و بالتواصل مع اصدقاء إلين ضحكوا فور سماع الشائعة وأكدوا أنها مثيرة للسخرية.

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقرير يؤكد أن المذيعة الشهيرة البالغة من العمر 61 عام تلجأ لعمل الحقن التجميلي " بوتوكس و فيلر "، وذلك لفكي تبدو أضغر سنا من أجل ارضاء زوجتها بوتريا دي روسي وهي اصغر من الين بـ15 عام.

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وقال مصدر للموقع أن إلين كانت منذ سنوات لا تهتم بعمل هذه الاجراءات التجميلية لكنها ظهرت مؤخرا ووجهها منتفخا و يشبه " الشمع " لذا يبدو أن محاولاتها لتبدو أكثر جاذبية قد جاءت بنتائج عكسية " .