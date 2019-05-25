هند صبري تنفي خلافها مع دُرَّة وتُوجِّه رسالة لـ"أحمد عز"

وجّهت الفنانة التونسية هند صبري رسائل عدة مؤثرة إلى مواطنتها النجمة درّة، والفنانة المعتزلة حنان ترك، والنجم شريكها في بطولة أحدث أفلامها "الممر"، كما تذكرت النجم الراحل خالد صالح، وأكدت أنّ مسلسلها "عايزة أتجوز" صار من كلاسيكيات الدراما العربية.

حلت هند ضيفة على برنامج "رسايل"، الذي تقدمه المذيعة جيهان عبدالله طوال أيام شهر رمضان المبارك، على إذاعة "نجوم إف.إم" وقدمت التهنئة في الرسالة الأولى إلى مواطنتها النجمة درة قائلة: مبروك على مسلسلها في تونس، وسمعت إنه محقق نسب مشاهدة عالية.

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ونفت هند وجود أي خلافات بينها وبين درة، أو مع أيّ من الفنانين، وتابعت قائلة: "ماعنديش خلافات مع حد، لأنّ ماعنديش حاجات أختلف فيها مع حد، والخلافات دي من أساطير الوسط الفني المتداولة، إحنا بنافس بعض كلنا لكن فيه ما بينّا مودة متبادلة".

وقالت هند صبري عن مسلسل "بعد الفراق": "أول مسلسل أعمله في حياتي، وكنت مصممة على إني أشتغل مع نجم تاني مش لوحدي، علشان لو النجاح حليفنا يتضاعف، ولو فشل يتقسم على اتنين، وكنت دايمًا بقول كده مع الراحل خالد صالح.. وكان فتحة خير حلوة"، وأضافت: "خالد صالح فراقه فنيًّا بيوجعني، هو من الممثلين القليلين اللي بحس وأنا بمثل قدامه إنّ إمكاناتي بتزيد".

وعبّرت هند صبري عن اعتزازها بمسلسل "عايزة أتجوز"، قائلة: "شكرًا مليون مرة لأنك حببت الناس فيّا ودخلتني قلوبهم، وبقى من الكلاسيكيات وقنوات كتيرة بتعرضه، وبعتبره حجر أساس في مشواري"، وأكدت أنّ مسلسل "حلاوة الدنيا" هو الأقرب لقلبها، وقالت: "لأنه أكتر مسلسل لمس الناس في حتة حقيقية أوي، لأنه كان حالة وكان علاج للي بيعانوا من المرض ده، وفيه حالة توحد حصلت بينه وبين الجمهور”.

وعن فيلمها "الممر" مع الفنان أحمد عز، قالت هند صبري: مبروك علينا.. ودي تاني مرة لينا مع بعض بعد (مذكرات مراهقة)، وهي دي العشرة والحاجة الحلوة في وسطنا”، مضيفة أنّ الكيميا بينها وبين الفنان ظافر العابدين التي ظهرت في مسلسل "حلاوة الدنيا"، بدأت من قبل في مسلسل تونسي قدّماه سويًّا.

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أخضع لعلاج نفسي

وتابعت هند صبري أنها تحضر جلسات للعلاج النفسي، قائلة: بروح في حالات كتير لما بكون متضايقة، وساعات بيكون فيه أسئلة في دماغي مش عارفة أرد عليها، وأنا مؤمنة إنّ فيه ناس مهمتها تروحي ليهم علشان يساعدوكي، مش شايفة فيها عيب.

زوجها لا يشاهد أعمالها الفنية

وقالت هند إنّ زوجها نادرًا ما يشاهد أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنه شاهد "حلاوة الدنيا"، و"الجزيرة"، و"عمارة يعقوبيان"، وبعض حلقات "عايزة أتجوز"، موجهة له رسالة، قالت فيها: ربنا يخليك ليّا كل سنة وأنت ضهري وسندي وأبو بناتي وصديقي المفضل.

كما خصت هند صبري صديقتها الفنانة حنان ترك برسالة، قائلة: وحشتني كصديقة.. وبتمنى تكون سعيدة مهما كانت السعادة دي إيه لو هي أسعد وهي مش بتمثل، هبقى فرحانة لها أكتر.

واختارت هند صبري الفنانة أم كلثوم لتوجه لها رسالة، قالت فيها: معاليكي شكّلتي جزء كبير من شخصيتنا كلنا كعرب، من وجداننا وتفكيرنا وإحساسنا بالحب، وكل ما الواحد يكبر ويسمعها يقول إيه الست العظيمة دي، مختتمة برسالة لنفسها، قالت فيها: فخورة بيكي.

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