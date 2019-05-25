شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على تشدو بأجمل الأغانى الدينية ضمن حفلات "هل هلالك" بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشدو اليوم السبت الفنانة فاطمة محمد علي بأجمل الاغاني الدينية في حفل بساحة مركز الهناجر للفنون ضمن حفلات البرنامج الفني لقطاع شئون الإنتاج الثقافي " هل هلالك "، ويبدأ الحفل الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الـ 12 صباحا . يذكر أن الفنانة فاطمة محمد علي قد تم اختيارها مؤخرا لتكون ضمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة محمد على تشدو بأجمل الأغانى الدينية ضمن حفلات "هل هلالك" بالأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.