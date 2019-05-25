شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 19.. ياسر جلال يسلم نفسه للشيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 19 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر ‏جلال، بلقاء جمع زياد "محمد عز" وشقيقه حمزة "فتحى عبد الوهاب" ‏وأعلن فيه الأول تمرده، وأنه شريك له وليس مجرد عامل لديه، ‏وألقى باللوم على "حمزة" لما وصل إليه حاله الآن، لأنه لم يتركه ‏ينشأ نفس نشأة أختهما غادة. ‏

يجد أدهم "ياسر جلال" نفسه محاطًا بالديون ويفشل فى إيجاد حل ‏لأزماته المادية ليتواصل مع حمزة تاجر المخدرات "فتحى عبد ‏الوهاب" تليفونيا ليبلغه أنه يوافق على عرضه بالعمل معه .‏

تتطور الأحداث سريعا ويلتقى أدهم "ياسر جلال" مع غادة "إيمان ‏العاصى" فى أحد الحفلات فى وجود أخيها حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" وخلالها يصارح أدهم غادة بحبه لها كما اعترفت له أنها ‏تبادله نفس الشعور .‏

وأصبح أدهم "ياسر جلال" شريكا لحمزة "فتحى عبد الوهاب" فى ‏أحد أضخم صالات الجيم فى مصر بشراكة مع مستثمر أجنبى، ‏لكن أدهم يدخل فى خلاف مع المستثمر لتدخله فى شئون عمله، ‏وينصحه حمزة بالصبر عليه حتى تصبح الصالة باسمه بعد 3 ‏سنوات من الآن حتى لا يقع تحت طائلة قانون "من أين لك هذا؟"‏

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تنتهى الحلقة بنهاية مثيرة بعد ظهور طليق غادة "إيمان العاصى" ‏من جديد رغم الحديث عن موته فى الحلقات السابقة، فى القضية ‏التى اتهمت فيها غادة بقتله، ويبدو أنه سيدخل فى صدام مع أدهم ‏‏"ياسر جلال" منافسه الجديد فى حب طليقته، وهذا ما ستفسر عنه ‏الحلقات المقبلة.‏

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مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏