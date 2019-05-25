شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من موقع تصوير مسلسل Blood Moon المشتق من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر وسائل الاعلام العالمية صورة جديدة من داخل موقع تصوير المسلسل الجديد Blood Moon المشتق من احداث مسلسل Game of thrones، والذى ستدور أحداثه قبل 500 عام من GOT.

وظهرت فى الصورة المسربة من موقع تصوير المسلسل الجديد عمليات انشاء الموقع الأولية والتى ستحتاج إلى الكثير من الأحجار لبنائها بحسب ما هو موضح فى الصورة.

أول صورة من الموقع

Advertisements

ومن المقرر ان تدور أحداث مسلسل Blood Moon حول أسرار أطفال الغابة وتاريخ قارة ويستروس ونشأتها، بالإضافة إلى سرد بداية قصة الوايت ووكرز وتاريخ وصولهم قارة ويستروس وأسباب سعيهم إلى تدمير عالم البشر.

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.