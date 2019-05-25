شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيلفستر ستالون وزوجته وابنتهما على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي امس الجمعة حضور النجم سيلفستر ستالون وزوجته جنيفر فلافين وابنتهما سيستين وذلك لحضور عرض فيلمه rambo first blood ضمن تكريمه بالمهرجان والترويج لفيلمه الجديد rambo last blood. Advertisements مهرجان كان السينمائي تختتم فعالياته اليوم السبت 25 مايو الجارى وشهدت ليلة افتتاح المهرجان عرض فيلم "The Dead Don’t Die" بمسرح Grand Théâtre Lumière، من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

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