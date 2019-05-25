شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أحمد شيبة.. شاعر " زلزال " يتعاون مع محمود الليثى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر أحمد غريب، إنه يتعاون مع المطرب الشعبى محمود الليثى فى أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من ألحان خالد الاسمر، وتوزيع محمد عبد السلام.
وأضاف غريب لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضاً مع المطرب حمادة الليثى في أغنية سينجل جديدة، ستكون جديدة ومختلفة على حد قوله من ألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، مشيراً إلى أنه يقدم أغنية مع المطرب سعيد الحلو من ألحان تركى وتوزيع طه الحكيم، متمنياً أن تنال اعجاب الجمهور عند طرحها خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن آخر أعمال الشاعر أحمد غريب هى أغنية أحمد شيبة لتتر نهاية لمسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، وهى تحمل اسم"من خاف سالم"،ألحان عبدة سليم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أحمد شيبة.. شاعر " زلزال " يتعاون مع محمود الليثى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.