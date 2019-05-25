محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
في حفل بسيط بقاعة جراند لوميير الرئيسية بمهرجان كان السينمائي، استقبلت إدارة المهرجان النجم الكبير سيلفستر ستالون الذي تم تكريمه مساء أمس الجمعة، على هامش الدورة الـ72 ، والتي تنقضي مساء اليوم السبت.
وتألق ستالون على السجادة الحمراء للمهرجان، وكان برفقته زوجته جينيفر فلافين، وابنته الوسطى سيستين روز ستالون 20 عامًا، والتي تعمل ممثلة أيضا.
وشهد الحفل عرض مشاهد حصرية من فيلم "رامبو 5" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، كما تم عرض نسخة مرممة من أول أجزاء السلسلة.
وحضر الاحتفالية النجم كريس تاكر.
وكتب سيناريو فيلم "رامبو 5" ماثيو سيرولنيك وسيلفستر ستالون الذي يؤدي مجدداً دور المحارب الشهير، وإخراج أدريان جرونبرج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سيلفستر ستالون رفقة زوجته وابنته في حفل تكريمه بمهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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