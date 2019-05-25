رامز جلال يطرح أفيشًا جديدًا لـ"سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان رامز جلال ثاني الإفيشات الرسمية لفيلمه الجديد "سبع البرمبة"، الذي ينافس به في عيد الفطر المقبل. وعلق رامز على الأفيش قائلا: "بِسْم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، سبع البرمبة فيلم العيد والله المستعان". وكان رامز قد نشر الأفيش الأول، وظهر فيه وهو نائم ويحمله 3 شخصيات أخرى يظهر بها في الفيلم، لكن في الأفيش تم استبدال الشخصيات بالفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد عبد الرحمن.

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