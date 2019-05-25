فيديو| أسرة محمد رمضان تفاجئه بحفل عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان محمد رمضان فيديو من احتفال أسرته بعيد ميلاده، الذي حل يوم الخميس الماضي. وعلق رمضان على الفيديو: "أجمل عيد ميلاد.. علشان خلصت شغل وروحت لاقيت (علي و كنز) عملنلي عيد ميلاد صغير زيهم.. طبعا برعاية زوجتي حبيبتي، ربنا يحفظهم هما وحنين بنتي الكبيرة ويحفظ كل أسركم". واحتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ31، قبل يومين، كما يواصل تصوير دوره في مسلسل زلزال، الذي يعرض في رمضان 2019.

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