فيديو..تورط مصطفى شعبان بقضية قتل في "أبو جبل"

تبدأ الحلقة التاسعة عشر من مسلسل " أبو جبل " للفنان مصطفى شعبان, بزيارة "مريم" لشقيقها "فادي" في مكتبه الجديد وتشكك فى مصدر أمواله التى أسس بها مكتبه الجديد ويستعجب من شكها فى كونه هو المتسبب فى حرق منزلها وقتل أولادها وسرقة أموال زوجها، لكنها تؤكد له أن شكها لم يصل لهذه الدرجة،فهو الذى تخيل أن شكها فى هذا الفعل ويحاول مرة أخرى أن يبرر لها سبب هذا الغناء والثروة بأنه قام بعملية سمسرة كبيرة.
تدور أحداث الحلقة حول خيانة "شادي" مدير الحسابات الذي يعمل مع "حسن أبو جبل" ويدير له شركته, وفي الوقت
تنتهي الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "أبو جبل" بالقبض على على أبو جبل و تقديم رئيس المباحث له تهمة قتل أولادة, وحرق المنزل, ووتلفيق التهمة لإبن عمه.
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