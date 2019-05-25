تدور أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, حول وصول "سلمى" لحل اللغز بعد مقابلة الصحفي "إبن الوليد" و حصولها على هاردالكمبيوتر الثاني, ومعرفة بأن الجماعة الإرهابية تقوم بتحضير عملية كبيرة في إحدى المدارس في القاهرة الجديدة بحضور السفير و
ومن ناحية أخرى يحاول "سليم" التشكيك في وفاء "أدهم" لكي يبعدها عن بعد أن أكتشف بأن يكن لها بعض من المشاعر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ياسمين عبد العزيز تكشف موعد ومكان عملية إرهابية جديدة في "لأخر نفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.