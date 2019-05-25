شاهد.. ياسمين عبد العزيز تكشف موعد ومكان عملية إرهابية جديدة في "لأخر نفس"

تدور أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, حول وصول "سلمى" لحل اللغز بعد مقابلة الصحفي "إبن الوليد" و حصولها على هارد

الكمبيوتر الثاني, ومعرفة بأن الجماعة الإرهابية تقوم بتحضير عملية كبيرة في إحدى المدارس في القاهرة الجديدة بحضور السفير ووأطفال المدرسة, فتتجه "سلمى" ومعها "أدهم" إلى المكان لكي تحاول منع إتمام هذه العملية الإرهابية الغادرة.

ومن ناحية أخرى يحاول "سليم" التشكيك في وفاء "أدهم" لكي يبعدها عن بعد أن أكتشف بأن يكن لها بعض من المشاعر.