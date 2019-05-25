زواج مايان السيد وعلي ربيع في "فكرة بمليون جنيه"

تبدأ الحلقة ٢١ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بطلب علاء الدين الزواج من سلمى سليم زهران، ابنة رجل الأعمال الكبير، والمفاجأة أنها وافقت على عرضه فهى معجبة به شديدًا، ويرفض والدها ولكنها تقنعه فيوافق بالنهاية.

يخبر علاء الدين زوجته الأولى أنه سيسافر إلى الغردقة لعمل مهم، ولكنها لم تقتنع، وتراقبه لتعرف الحقيقة.

يتزوج علاء الدين من سلمى،

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ويمضيه أبيها على مبالغ مالية كبيرة وأوراق كثيرة لا يعلم علاء ماذا بها وما وراء ذلك الفعل من والدها، ويذهب الزوجان لقضاء شهر العسل.

تذهب زوجة علاء الدين ورائه وتعلم أنه تزوج عليها، وتضربه وتطلب منه أن يطلقها هى أو يطلق سلمى، ولم يرد عليها.

ترجع على الفور للمنزل وتجمع ملابسها داخل شنطة سفر، وتقول لحماتها وحماها أن يفرحا كثيرًا فهى ستطلق من علاء الدين، وتظن أن والدته هى من زوجته سلمى.

تتصل والدة علاء به وتطلب منه أن يطلق زوجته الجديدة وأن يأتي إلى المنزل فورًا ويصالح زوجته الأولى، بينما يتحدث أصدقاء علاء عنه وأنهم يخافوا عليه كثيرًا مما يفعله ومن شراكته مع سليم زهران، ويحاولون إيجاد حل قبل أن يخسر علاء كل شئ بإستمراره مع شراكة زهران.