ريهام عبدالغفور تتغزل في نجم عالمي ومي كساب تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور عن عشقها للسينما في هوليوود، وخصت بالذكر اثنين من نجوم السينما الأمريكية. ريهام شاركت محبيها عبر صفحتها على «فيس بوك»، في صورة تجمع النجمين براد بيت وليوناردو دي كابريو من مهرجان كان، وكتبت معلقة: «فتنة حقيقية». لتتلقى ردودا كثيرة من أصدقائها الفنانين على رأسهم الفنانة مي كساب التي مزحت هي الأخرى قائلة “اللهم أني متجوزه مش حلوين خالص على فكرة». Advertisements بشرى ردت على ريهام وقالت في تعليق: «تقولي ايه بقى في اللي كانت معاهم في نفس المربع»، فردت ريهام «خايبة». أما المخرج سامح عبد العزيز فتجاهل وجود دي كابريو وبيت في الصورة وأبدى إعجابه بالسيارة. يُذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور تشارك في رمضان 2019 بمسلسل “زي الشمس” مع دينا الشربيني وأحمد السعدني وسوسن بدر وأحمد داود وعمر السعيد، سيناريو مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز. المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية منذ عرضه، ولفتت ريهام إليها الأنظار بموهبتها الكبيرة، وقدمت عدد من المشاهد القوية.

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