بوسي تتألق بحفل كامل العدد في خيمة «الحارة» بالقاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت المطربة المصرية بوسي واحدة من أقوى السهرات الرمضانية، التي حملت لافتة “كامل العدد” داخل خيمة “الحارة” بنادي سكاي في القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات.

وحضرت المطربة المصرية الحفل مرتدية ملابس “كاجوال” بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، وكان في استقبالهما شريكا “الحارة” إسلام الشايب ومحمد طاحون.

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وقدمت بوسي وصلة طربية من أغانيها المحببة لدي الجمهور منها: “اه يا دنيا” و”شيكولاتة”، و”حط ايده يا”، و”مبروك عليا”، و” عبده”، و”تعالى”، وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال سيلفي.

وحرصت الفنانة المصرية علي توجيه التحية للجمهور وخاصة أصدقائها الفنانين الذين حضروا الحفل، ومنهم الفنان حمدي الميرغني وحرمه الفنانة إسراء عبد الفتاح، واللبناني إيدي بو مراد، و محمد الزغبي، واية عز الدين.

وتعد خيمة “الحارة” ل إسلام الشايب “white advertising” ومحمد طاحون “tactics “، من أرقى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة، ويغلب علي روادها أبناء الصفوة والمشاهير من نجوم الفن والإعلام.