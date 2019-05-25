رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 قام الفنان المصري عمرو يوسف بصحبة زوجته الفنانة السورية كندة علوش بزيارة الأطفال اللاجئين في لبنان، ضمن بعثة مفوضية اللاجئين. كندة نشرت عدد من الصور لها مع الأطفال وعائلاتهم عبر حسابها الخاص، وكتبت: « يوم رائع قضينا مع ولاد بلدي بالبقاع عشنا مع الأسر والأطفال يلي عّم يلعبوا رغم كل شي عّم يضحكوا من قلبن كلن طاقة وكلن أمل الي صار ماكسرن». كندة أكملت رسالتها وقالت: « اليوم برمضان خلونا نكون أقرب الن خلونا نتذكرن بزكاتنا بصلاتنا بوقتنا بمحبتنا، هنن بيستاهلو شكراً». Advertisements كما عرضت كندة فستان زفافها للبيع لصالح أكثر من جهة خيرية، وقالت: «يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان الزفاف بس إذا كان في ناس أخرى يمكن أن تستفيد من تمنه فتصير للذكرى معنى أقيم». نجمة سوريا أضافت: «فستان زفافى معروض حالياً للبيع، لأي حدا مهتم بأنه يشتريه.. وراح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية وذلك هيكون بعلم الشخص اللى هيشتريه». كندة علوش تتغيب عن الموسم الرمضاني الحالي لانشغالها بابنتها «حياة»، وأيضا تغيب زوجها عمرو يوسف بسبب انشغاله بفيلم «أولاد رزق».

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش وزوجها عمرو يوسف في مهمة إنسانية بلبنان.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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