الفنانة هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد والدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا بعيد ميلاد والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا.

هنادي شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة من حفل عيد الميلاد، حيث أهدت والدها قالب من التورتة، وكتبت معلقة: «كل سنة وحضرتك أغلى حاجة في حياتي ربنا يخليك لي يارب بحبك».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة الشابة التي بدأت تأخذ خطوات ناجحة في عالم التمثيل، وهنأها الجمهور بعيد ميلاد والدها.

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هنادي مهنا فنانة شابة حازت على إعجاب الجمهور في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، والتي قدمت دور فتاة تحب «محمد»، والذي يقوم بدوره محمد رمضان وتضحي من أجله.

كما تشارك أيضا في مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد صلاح حسني ووفاء عامر.

وتقدم أيضا دور مميز في مسلسل «بركة» مع الفنان عمرو سعد والفنانة هالة صدقي.

هاني مهنا من مواليد عام 1947، واحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الـ 72، وهو موسيقار كبير وملحن وعازف شهير، عزف مع كبار النجوم ومنهم أم كلثوم.