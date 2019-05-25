الفنانة ميار الببلاوي تتعرض لأزمة صحية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
كشفت الفنانة المصرية ميار الببلاوي عن تعرضها لأزمة صحية شديدة تجعلها طريحة الفراش في رمضان.
ميار شاركت جمهورها في تفاصيل حالتها الصحية عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وقالت إنها تعاني من خراج في الضرس، وآلام شديدة بسبب خطأ طبي.
الفنانة المصرية أكدت أن الطبيب وضع لها الحضو قبل أن يتأكد من زوال الخراج، مما زاد من معاناتها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع النوم رغم كل المسكنات التي تناولتها.
ميار طلبت من كل جمهورها الدعاء لها، وبالفعل استجاب لها الجمهور وتمنوا لها الشفاء من خلال عدد كبير من التعليقات.
المذيعة المصرية نفت مؤخرا طلاقها من زوجها، ونشرت صورة لهما معا، وأكدت على قوة علاقتهما معا.
يذكر أن زوج شقيقة ميار راح ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر، وقالت ميار إن شقيقتها منهارة جدا بعد استشهاد زوجها وأنه كل حياتها وحب عمرها الذي تعرفت عليه في سن الـ 19، لافتة إلى أن أولاد شقيقاتها الأربعة أصبحوا أيتام بسبب الإرهاب.
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