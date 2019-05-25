مونيكا بيلوتشي تستعد لبطولة فيلم مصري جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، نجح المنتج المصري محمد السبكي في التعاقد مع النجمة والممثلة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي، وذلك من أجل مشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد من إنتاجه.

وأكد مصدر مقرب من السبكي، أن النجمة العالمية البالغة من العمر54 عاما، مونيكا قد حصلت على مبلغ مالي كبير تجاوز الـ 300 ألف دولار، كما أنه من المفترض أن يبدأ التحضير للفيلم الجديد بعد عيد الأضحى المقبل، حيث ما زال الأمر مجرد فكرة، حتى إن مونيكا لم تقرأ السيناريو وسوف يتم عرض بعض السيناريوهات عليها كي تختار منها.

وتابع المصدر: بعدها سوف يبدأ السبكي في ترشيح أبطال العمل من الممثلين المصريين، ومن المتوقع أن يكون هناك نجوم عالميون آخرون في هذا العمل.

وعلى جانب آخر يعكف المنتج محمد السبكي على الانتهاء من أعمال المونتاج والميكساج لفيلم “حملة فرعون”، الذي سوف يعرض بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل، والذي يقوم ببطولته عمرو سعد ومايك تايسون وبيج رامي وكرم جابر ومحمد لطفي ومحمود عبد المغني وروبي ورامز أمير وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج محمد السبكي.