رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانية بالتجمع الخامس.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا الفنان المصري رامي صبري واحدة من أقوى الحفلات الرمضانية، داخل خيمه “سهراية” بالتجمع الخامس، بحضور كامل العدد من محبيه من الأسر والشباب من الجنسين .
وصل رامي إلى مقر الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير، وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج وليد منصور و ماجد حسني، وصعد رامي إلى مسرح الحفل على أغنيه “أجمل ليالي عمري” وسط تفاعل وهتافات الحضور.
الفنان المصري قام بتهنئة الجمهور بالشهر الكريم ووجه لهم كلمة شكر لحفاوة الاستقبال، ثم انطلق ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها “الراجل “و “اهد الدنيا” و “حبيبي الاولانى” و “مش انا” و “انا بنسي نفسي” و “حب عمرى” و”غالي” و” كلمه “، وغيرهم العديد وسط أجواء من تفاعل الجمهور .
وتخلل الحفل تبادل الجمهور التقاط العديد من الصور التذكاية بطريقة السيلفي مع الفنان المصري، وذلك وسط أجواء من البهجة والمرح.
ومن المقرر أن يقوم الفنان رامي صبري بإحياء ختام السهرات الرمضانيه يوم ٣١ الجمعه القادم داخل كبرى الخيام بمنطقه الشيخ زايد.
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