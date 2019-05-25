خالد سليم يتألق على المسرح المكشوف بحفل كامل العدد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا الفنان المصري خالد سليم حفل غنائي كبير على المسرح المكشوف داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان.
الفنان المصري بدأ الحفل بأغنية “حلم عمري”، وسط تفاعل عدد كبير من جمهوره، وبعدها قدم عدد من الأغاني من ضمنها “أستاذ الهوى، وكل نظرة، وغايب عني، وعشنا قد ايه، وبلاش الملامة، ولكل عاشق وطن”، ورفع الحفل شعار كامل العدد.
يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري خالد سليم أغنية “لسه كبير”، والتي طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، والأغنية الجديدة من كلمات وليد الغزالي، ومن ألحان كريم محسن، ومن توزيع كريم عبد الوهاب.
وكشف خالد سليم في تصريحات سابقة عن نيته الابتعاد عن فكرة تقديم الألبومات، والاتجاه نحو مسار تقديم الأغاني السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة.
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