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""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّضت الفنانة اللبنانية ماغي بو غضن لموقفٍ خطير بحلقة برنامج "رامز في الشلال" بعدما انجرف القارب الذي كان يحملها مع فريق العمل في المياه التي تسللت إلى داخل القارب وكادت تُغرقه لولا تدارك الأمر سريعاً.
ولقد دخلت "بوغصن" بنوبة بكاء خلال المقلب. إلا أن "جلال" نجح بتهدئتها في نهاية الحلقة بعدما كشف عن حقيقته بعيد ظهوره بملابس الغوريلا.
وكان ملفتاً أنها غرّدت عقب عرض الحلقة كاتبة: "كان أصعب مقلب بتعرضلو بحياتي.. ومن أصعب المواقف اللي صارت معي..سبيتلك كتير بس هلأ مسامحتك ❤️ما تعيدا مرة تانية".
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تتعرّض للخطر في مقلب رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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