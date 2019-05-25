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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وائل جسار ومحمد عدوية يتألقان فى سهرة رمضان بحضور نجوم الفن والرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطربان وائل جسار ومحمد عدوية مساء أمس الجمعة، حفلين غنائيين، وقدما خلالهما باقة أغنياتهما المميزة والشهيرة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن داخل احدى الخيم الرمضانية بمنطقة التجمع الخامس
وحضر الحفل من نجوم الفن، خالد الصاوي وحرمه، سناء يوسف، نجوى فؤاد، تامر عبد المنعم، محمد الشقنقيري وحرمه، ميرنا وليد وزوجها، مني ممدوح، وحضر أيضا عدد من نجوم كرة القدم منهم، سيد معوض ومحمد شوقي ومحمد فاروق وتامر بيجاتو .
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