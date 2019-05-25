هل أطفال أنجلينا جولى يتوسلون إليها كى تتناول الطعام؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت النجمة العالمية أنجلينا جولي لضحية الشائعات، وذلك بعد تداول تقرير يؤكد أن أبناء النجمة الشهيرة يتوسلون اليها لكي تأكل، وذلك بعد فقدانها المزيد من الوزن وهو ما حولها لشكل " مخيف" ، إلا أن موقع "جوسيب كوب" اشار أنها واحدة من اسخف الشائعات التي تم تداولها مؤخرا و بعد التواصل مع احدي المقربين من جولي و الذي اكد انها بصحة جيدة .
بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " تقرير يؤكد أن ابناء إنجلينا جولي الـ6 يعتقدون انها وصلت لمرحلة مخيفه و عليها ان تهتم بصحتها ، و خاصة ان جولي بعد أن كانت تأكل بشكل صحي الفترة الماضية عادت من جديد لتأكل بنسب قليلة جدا و هو ما اثار الخوف في نفس اطفالها الذي يحاولوا دائما تشجيعها علي تناول الطعام قبل فوات الاوان .
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