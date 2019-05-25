شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 19 من مسلسل "بركة".. عمرو سعد يترك ابنة عشماوى فى الصعيد مع عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "بركة"، بطولة النجم عمرو سعد، والذى يعرض حصريا على فضائية "سى بى سى"، سفر بركة إلى بلده الصعيد ليترك ابنة عشماوى مع جدته من أجل حمايتها من عصابة كساب، الشخصية الذى يجسدها الفنان محمد لطفى والتى تحاول خطفها.

كما شهدت الحلقة قطع الإنترنت على بركة والاتصال بمحمد لطفى، الأمر الذى أرسل إليه رجاله لإرجاعه والاستيلاء على الفيديوهات الموجودة على الكارت الميمورى.

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، وهو نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحب.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج سينرجى من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.