فيديو.. خطوبة مي عز الدين و أمير المصري في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, حول صدمة "مرعي" بعد علمه بأن "كاظم" من يريد

الزواج من "بيسة", و في الوقت نفسه قد أعطى "مرعي" كلمه لـ "مأمون" بعد أنطلب يد "بيسة" منه.

وبعد إتفاق "كاظم" مع "مرعي" على زواجه من شريكتهم في المدرسة "بيسة", تقام "حفلة" كبيرة ويقومون بعزومة أهل حارتهم جميعاً, وصدمة "شويكار" بعد رؤيتها لجميع هولاء الناس.