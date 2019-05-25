تدور أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, حول صدمة "مرعي" بعد علمه بأن "كاظم" من يريدالزواج من "بيسة", و في الوقت نفسه قد أعطى "مرعي" كلمه لـ "مأمون" بعد أن
وبعد إتفاق "كاظم" مع "مرعي" على زواجه من شريكتهم في المدرسة "بيسة", تقام "حفلة" كبيرة ويقومون بعزومة أهل حارتهم جميعاً, وصدمة "شويكار" بعد رؤيتها لجميع هولاء الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خطوبة مي عز الدين و أمير المصري في "البرنسيسة بيسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.